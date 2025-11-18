57 пожара са потушени в страната за денонощие

Пиксабей

Общо 57 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Пожарникарите са реагирали на 109 сигнала за произшествия. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, без нанесени материални щети са 42 пожара, извършени са 47 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет.

Вчера, в 21:22 часа, в пожарната в Кюстендил е получен сигнал за пожар в къща в местност Гола Велика 2. На мястото на произшествието е изпратен един противопожарен автомобил с четирима пожарникари. При пожара е пострадал мъж на 43 г., работещ там. Той е вдишал газ, дим и е с леко обгоряла дясна ръка. Транспортиран е до Центъра за спешна медицинска помощ в Кюстендил за последващо лечение.

Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън, предаде БТА.

