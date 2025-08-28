57 сигнала за пътни нарушения само за седмица в новата платформа на варненската полиция

57 сигнала са подадени само за седмица в новата новата платформа на Областната дирекция на МВР във Варна за публикуване на клипове за пътни нарушения. Това съобщи главен инспектор Петко Камбуров - началник на сектор „Пътна полиция“ в Областната дирекция на МВР в морската столица.

Радио Варна припомня, че полицията съвместно с "Асоциация на пострадалите при ПТП", администраторите на страницата "Виждам те КАТ Варна" и "Градски транспорт" ЕАД се включиха в кампания срещу неразумното шофиране на територията на областта. Сайтът, на който се приемат сигнали, можете да видите тук.

Основно се открояват две големи нарушения - неправилно изпреварване и отнемане на предимство, допълни началникът на сектор "Пътна полиция".

Два от сигналите са постъпили от служители на градския транспорт във Варна и са свързани с нарушения за отнемане на предимство.

"Клиповете, които се изпращат, отговарят на идеята на кампанията, и всички се характеризират с висока степен на опасност - това са нарушения, които пряко влияят на пътната обстановка", допълни гл. инсп. Петко Камбуров.

