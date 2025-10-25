58-годишен мъж докато открадна, се озова в ареста

снимка Булфото

За броени минути криминалисти от Трето РУ - Пловдивзаловиха извършител на грабеж. Незабавната им реакция последвала в четвъртък вечерта, когато на телефон 112 пловдивчанка съобщила, че на булевард "Дунав“ насила бил отнет мобилният й телефон.



След организираните оперативни и заградителни действия в ареста на районното управление бил отведен 58-годишният автор на посегателството. Работата по образуваното досъдебно производство продължава разследващ полицай, предаде plovdiv24.bg.

