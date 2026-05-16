59-годишен мъж е в тежко състояние след инцидент с котел в мандра

Снимка Булфото

Лекарите се борят за живота на мъж, който пострада сериозно в габровско село.

59-годишен мъж пострада при инцидент с котел на пелети в мандра в село Костенковци, общ. Габрово. Инцидентът е от петък.

Мъжът е получил изгаряния и травми по лицето, главата и горните крайници. Той е с опасност за живота. Пострадалият е откаран в МБАЛ – Габрово, а впоследствие транспортиран в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ София, пише nova.bg.

Извършен е оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!