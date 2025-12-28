6,2 по Рихтер удари бреговете на Северно Перу

Снимка Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер удари край бреговете на Северно Перу. Това показва справка на Фокус на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил на 99 км североизточно от Трухильо, Перу, на 46 км западно от Чимботе, Перу, на дълбочина 60 км.



Трусът е регистриран в 21:51 часа местно време, като до момента няма данни за пострадали или щети.

