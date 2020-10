6,9 по Рихтер предизвика и цунами в Гърция. Съборени сгради в Измир

кадър Фарейд Атта, Туитър

След като мощно земетресение от 6,9 по Рихтер люшна Гърция, сега в социалните мрежи хората споделят, че има и наводнения. Най-силно бе земетресението на остров Самос, където се намира град Вати, предаде "Труд".

В социалните мрежи се виждат кадри наводнените улици на града. Има съобщения и за повредени сгради.

Заради силното земетресение турския град Шеферихисар беше залят от цунами. В Измир пък бяха сринати поне 20 сгради.

Все още няма официална информация за жертви.

Земетресението беше усетено и България.

A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu