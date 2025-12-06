6 декември 1850 г. – Появява се офталмоскопа

6 декември 1850 г. Германският физик Херман фон Хелмхолц, който посвещава по-голямата част от кариерата си на изучаване на човешкото око и физиологията на сетивата и възприемането, демонстрира пред Берлинското общество на лекарите своя офталмоскоп - инструмент, с който може да се преглежда вътрешността на човешкото око. Изобретението му революционализира офталмологията.

Макар и Хелмхолц да не е първият човек, който създава офталмоскоп, нито пък първият, който преглежда вътрешността на окото, неговото устройство е първото, което намира практично приложение.

С помощта на офталмоскопа лекарите могат да проучат по-подробно лещата на окото, ретината и оптичния нерв. Това е незаменим инструмент при диагностиката на заболявания като глаукома и се използва при проверка за диабетна ретинопатия – състояние при диабетиците, което може да доведе до слепота (в случай, че се диагностицира в ранен етап, може да бъде излекувано с лазерна хирургия).

При първия преглед с офталмоскоп Хелмхолц разположил светлинен източник (свещ) зад гърба на пациент, седящ в тъмна стая. След това с помощта на първото офталмоскопско устройство Хелмхолтц уловил тази светлина и я насочил към окото на пациента и просветлил вътрешността на окото през зеницата. Няколко години по-късно Андреас Анагностакис направил ръчен офталмоскоп, като използвал събирателно огледало с дупка в средата, през която гледал. След 1915 г. към устройството на офталмоскопоа се добавя електрическо осветление и подобрена увеличителна система, които залягат в основата на метода директна офталмоскопия.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 963 г. — Лъв VIII е избран за римски папа.

• 1240 г. — Армията на монголския владетел Бату Хан покорява Киевското княжество.

• 1534 г. — В Еквадор е образуваната испанска колония с център — новия град Сан Франциско де Кито.

• 1741 г. — Елисавета става императрица на Русия след дворцов преврат.

• 1768 г. — За първи път е публикувана Енциклопедия Британика.

• 1774 г. — Австрия става първата страна в света, въвела държавно образование.

• 1790 г. — Седалището на Конгреса на САЩ се премества от Ню Йорк във Филаделфия и градът е обявен за временна столица на САЩ.

• 1877 г. — Започва издаването на вестник Вашингтон Поуст.

• 1879 г. — Съставено е второто правителство на България, начело с Климент Търновски.

• 1880 г. — В Източна Румелия натуралният десятък е заменен с поземлен данък.

• 1907 г. — При производствена катастрофа в мина в Мононга (Западна Вирджиния) загиват 361 работници.

• 1916 г. — Първата световна война: Войски на Германия и Австрия завземат Букурещ.

• 1917 г. — Първата световна война: В Халифакс (Канада) избухва кораба Монблан, превозващ динамит, загиват около 1600 души, а по крайбрежието са разрушени 3 000 сгради.

• 1917 г. — Новата власт в Русия арестува цар Николай II и членовете на неговото семейство.

• 1917 г. — Финландия обявява независимостта си от Русия.

• 1921 г. — Подписан е Англо-ирландски трактат, съгласно който Ирландия става самостоятелна държава — британски доминион, подобно на Австралия, Канада, Нова Зеландия и днешния ЮАР.

• 1945 г. — В САЩ е патентована микровълновата печка.

• 1955 г. — Четирите велики сили признават правото на неутралитет на Австрия.

• 1957 г. — Експлозия при изстрелването проваля пускането на първия Американски сателит.

• 1978 г. — В Испания е приета нова конституция на страната чрез референдум.

• 1990 г. — Възстановени са дипломатическите отношения между България и Ватикана.

• 1991 г. — Югославската армия бомбардира хърватския град Дубровник, след като го обсажда повече от месец.

• 1992 г. — 6 декември, Никулден, е обявен за официален празник на морския град Бургас.

• 1992 г. — В референдум населението на Швейцария отхвърля плана на правителството държавата да се присъедини към Европейския съюз.

• 1997 г. — Руски военен транспортен самолет Ан-124 Руслан се разбива в жилищен квартал в Иркутск, загиват 72 души.

• 2000 г. — В САЩ е създаден първият в света биоробот.

• 2001 г. — Канадската провинция Нюфаундленд е преименувана на Нюфаундленд и Лабрадор.

• 2003 г. — Създадена е Българоезична Уикипедия.

• 2005 г. — В Техеран (Иран) самолет пада върху жилищен блок, загиват над 120 души.

Родени

• 1778 г. — Жозеф-Луи Гей-Люсак, френски физик

• 1792 г. — Вилем II, крал на Холандия

• 1808 г. — Тихо Обретенов, български общественик

• 1833 г. — Джон Сингълтън Мосби, американски военен

• 1841 г. — Фредерик Базил, френски художник

• 1844 г. — Иван Соколов, български революционер

• 1844 г. — Петко войвода, български революционер

• 1849 г. — Аугуст фон Макензен, германски фелдмаршал

• 1856 г. — Никола Рясков, български военен деец

• 1863 г. — Чарлс Мартин Хол, американски инженер

• 1864 г. — Пенчо Райков, български химик

• 1871 г. — Иван Манолев, български революционер

• 1875 г. — Елена Карамихайлова, българска художничка

• 1888 г. — Уил Хей, британски актьор

• 1889 г. — Робърт Уиншип Удръф, бизнесмен

• 1892 г. — Джордж Маунтбатън, втори маркиз на Милфорд Хейвън

• 1892 г. — Едуард Виктор Епълтън, британски физик, Нобелов лауреат

• 1898 г. — Гунар Мирдал, шведски икономист, Нобелов лауреат през 1974 г.

• 1904 г. — Ев Кюри, френска писателка

• 1907 г. — Джовани Ферари, италиански футболист

• 1913 г. — Николай Амосов, украински хирург

• 1920 г. — Джордж Портър, британски химик, Нобелов лауреат през 1967 г.

• 1924 г. — Павел Матев, български поет

• 1927 г. — Никола Рударов, български актьор

• 1932 г. — Херберт Бергер, австрийски писател

• 1937 г. — Алберто Спенсър, еквадорски футболист

• 1942 г. — Йосиф, български духовник

• 1947 г. — Лупита Ферер, венецуелска актриса

• 1948 г. — Кеке Розберг, финландски пилот от Формула 1

• 1950 г. — Джо Хисаиши, японски композитор

• 1954 г. — Радек Йон, чешки политик

• 1956 г. — Питър Бук, американски музикант (REM)

• 1958 г. — Ник Парк, британски художник

• 1963 г. — Улрих Томсен, датски актьор

• 1971 г. — Рихард Крайчек, холандски тенисист

• 1975 г. — Даниел Моралес, бразилски футболист

• 1981 г. — Наталия Круз, канадска порнографска актриса

• 1981 г. — Федерико Балцарети, италиански футболист

• 1982 г. — Алберто Контадор, испански колоездач

• 1982 г. — Деница Гаджева, български политик

• 1985 г. — Дулсе Мария, мексиканска актриса

Починали

• 343 г. — Свети Николай Мирликийски, източноримски духовник

• 1185 г. — Афонсу I, крал на Португалия

• 1352 г. — Клемент VI, римски папа

• 1723 г. — Карл Лудвиг фон Насау-Саарбрюкен, немски граф

• 1759 г. — Луиза-Елизабет Бурбон-Френска, френска благородничка

• 1779 г. — Жан-Батист-Симеон Шарден, френски художник

• 1868 г. — Август Шлайхер, германски езиковед

• 1882 г. — Антъни Тролъп, английски писател

• 1889 г. — Джеферсън Дейвис, американски политик

• 1892 г. — Вернер фон Сименс, германски електротехник

• 1905 г. — Виго Стукенберг, датски писател

• 1927 г. — Ефрем Каранов, български фолклорист

• 1935 г. — Панайот Пеев, български военен деец

• 1942 г. — Афанасий Селишчев, руски славист

• 1944 г. — Елена Снежина, българска актриса

• 1953 г. — Константи Илдефонс Галчински, полски поет

• 1960 г. — Димитър Хаджилиев, български писател

• 1960 г. — Йордан Тренков, български революционер

• 1988 г. — Рой Орбисън, американски певец

• 1991 г. — Ричард Стоун, британски икономист, Нобелов лауреат през 1984 г.

• 1993 г. — Данаил Василев, български композитор

• 2000 г. — Светозар Вукманович, югославски политик

Празници

• Православна и Католическа църква — Свети Николай Чудотворец, архиепископ Мирликийски, Чудотворец (Никулден)

• Белгия, Полша (Mikołajki), Унгария (Mikulás) и Холандия (Sinterklaas) — светски празник, по време на който Свети Николай е Дядо Коледа и раздава подаръци на децата

• България

• Ден на банкера

• Ден на търговеца

• Ден на моряците и рибарите

• Ден на дарителя

• Бургас и Симеоновград — Празник на града

• Испания — Ден на конституцията (1978 г.)

• Канада — Национален ден за възпоменание и борба срещу насилието против жените

• Финландия — Ден на независимостта (от Русия, 1917 г., национален празник)

