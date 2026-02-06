6 февруари 1921 г. – „Хлапето“ на Чаплин излиза официално по кината

снимка: Philoum, Уикипедия

Немият филм на Чарли Чаплин „Хлапето“ – уникално съчетание между комедия и трагедия – излиза официално по кината в САЩ след своята премиера на 21 януари в Ню Йорк.

"Филм с усмивка, а може би сълза...", гласи един от началните надписи.

В „Хлапето“ участва Джеки Куган, който изпълнява ролята на осиновено от скитник (Чаплин) дете. То започва да му помага в извършването на дребни престъпления, за да изкарват прехраната си. Социалните служби се опитват да отведат момчето, което довежда до отчаяното търсене и емоционалната среща на главните герои.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 1623 г. — Франция, Савоя и Венеция сключват съюзен договор, насочен против Испания.



• 1788 г. — Масачузетс става 6-я щат на САЩ.



• 1819 г. — Британският благородник Томас Рафълс основава Сингапур.



• 1840 г. — С подписване на договор между представители на британската корона и маорите е основана държавата Нова Зеландия.



• 1878 г. — Освободен е град Бургас от османско робство и е учредена първата българска градска община.



• 1897 г. — Открита е жп линията Перник — Радомир.



• 1899 г. — Сенатът на САЩ ратифицира договор, по силата на който Испания отстъпва на САЩ владенията си Гватемала, Куба, Пуерто Рико и Филипините.



• 1900 г. — В Хага е създаден Международен арбитражен съд.



• 1901 г. — В Парижките жп гари са поставени първите обществени телефони.



• 1904 г. — Япония прекъсва дипломатически отношения с Русия, два дни по-късно започва Руско-японската война.



• 1922 г. — Подписан е договор за забрана използването на отровни газове при военни действия между Великобритания, САЩ, Франция и Япония.



• 1933 г. — В Германия е въведена цензура на печатните издания.



• 1935 г. — В САЩ започва продажбата на играта Монополи.



• 1936 г. — Олимпийски игри: Зимни олимпийски игри: В Гармиш-Партенкирхен са открити IV Зимни олимпийски игри.



• 1951 г. — При тежка железопътна катастрофа в Пенсилвания (САЩ) загиват 85 души и над 500 са ранени.



• 1952 г. — Умира крал Джордж VI и Елизабет II става кралица на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.



• 1958 г. — В самолетна катастрофа край Мюнхен, Германия (тогава ФРГ), загиват 23 човека, осем от които са футболисти на ФК Манчестър Юнайтед, Англия.



• 1996 г. — В Атлантическия океан, близо до брега на Доминиканската република катастрофираБоинг-757 на турските авиолинии, при което загиват всичките 189 пътници и екипаж.



• 2004 г. — При самоубийствена атака на чеченски сепаратист в Московското метро загиват 40 души, а 129 са ранени.



• 2012 г. — При скъсването на язовирна стена е наводнено Харманлийското село Бисер

