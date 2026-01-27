6 години затвор за автобусния шофьор заради катастрофата край село Куцина с 4 жертви

Снимка: МВР

Окръжният съд във Велико Търново постанови 6-годишна присъда за тежката катастрофа от 6 август 2022 г. с румънски туристически автобус край село Куцина. При инцидента загинаха четирима румънски и турски граждани, а други петима бяха тежко ранени, припомня БНР. Подсъдим по делото е турският шофьор на автобуса Дженгиз Джан.

Според обвинителния акт на Великотърновската окръжна прокуратура и автотехническата експертиза, автобусът, управляван от 38-годишния турски шофьор Дженгиз Джан, се е движил със 135 километра в час при ограничение в участъка от 80 километра в час.

Около 1:30 ч. през нощта преди три години и половина туристическият автобус с 25 пътници, пътуващ към Румъния, се блъска в спрял до пътя автомобил, а след това и в крайпътно дърво. На място загинаха четирима души.

17 чужденци бяха конституирани като частни обвинители и предявиха рекордни искове към шофьора и застрахователната компания за над 10 милиона евро. Съдът реши те да се гледат в отделно дело и не са част от наказателния процес.

Подсъдимият беше под стража, а съдът промени мярката му в хода на делото в "домашен арест". Прокурорът по делото Илиян Благоев поиска в пледоарията си днес 12 години лишаване от свобода за Дженгиз Джан и той да бъде върнат в ареста, защото подобна присъда би го мотивирала да се укрие в Турция.

Защитата на шофьора се опита да прехвърли вината за катастрофата на Пътната агенция, защото отсечката била в ремонт, без поставени пътни знаци и маркировка.

В правото си на последна дума обвиняемият заяви, че катастрофата с четирите жертви ще му е тежест за цял живот и поиска възможно най-лекото наказание, за да се грижи за детето си.

От прокуратурата заявиха неофициално, че ще обжалват 6-годишната присъда на турския шофьор пред Великотърновския апелативен съд.

