6 години затвор за кражба на бижута за над 81 хил. лв. във Варна

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Втората инстанция увеличи наказанието на подсъдима за кражба на бижута в големи размери. Предмет на въззивна проверка бе присъда на Варненския окръжен съд, с която жената е била наказана с 4 години лишаване от свобода. Г. Б. е била призната за виновна в това, че на 23 януари тази година във Варна противозаконно е отнела над половин кг златни и сребърни накити на стойност над 81 хиляди лв.

Подсъдимата употребила сила и причинила средна телесна повреда. Производството е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие, при което подсъдимият признава фактите в обвинителния акт, а наказанието му се намалява с 1/3. Срещу първоинстанционната присъда са подадени протест от прокуратурата - с искане за увеличаване на наказанието и жалба от подсъдимата, която от своя страна моли за намаляването му и условно осъждане.

Пострадалата свидетелка продавала в магазин във Варна различни стоки, сред които сребърни и златни бижута. На 23 януари подсъдимата влязла и ѝ нанесла множество удари. Прибрала над 350 различни по вид златни накити и два сребърни синджира, и си тръгнала.

Още при първоначалните процесуално-следствени действия било установено участието на подсъдимата. В дома и дрехите ѝ били открити всички бижута. Междувременно пострадалата била отведена в болница, където били констатирани множество травми. Съдебно-медицинска експертиза ги конкретизира като средна телесна повреда и значителен брой леки увреждания. Златните накити са с общо тегло 580,3 гр., а сребърните - 10,1 гр., като общата им стойност според оценителската експертиза е над 81 306 лв.



По отношение на авторството на деянието няма никакво съмнение. Страните в процеса спорят единствено за наложеното от първата инстанция наказание. Апелативният съд намира, че то е явно несправедливо, тъй като е занижено. Съдебният състав обърна внимание на негативната лична характеристика на подсъдимата. Тя не работи. Осъждана е неколкократно за престъпления против собствеността. Тези факти очертават личност със сравнително висока обществена опасност. Въззивният съд отчете причинените телесни повреди на свидетелката. Подсъдимата - млада жена в разцвета на силите си е нанесла брутален и жесток побой на 88-годишната пострадала.



Значителният превес на отегчаващите вината фактори налага увеличаване на наказанието, съобщават от варненския Апелативен съд. Освен това престоят в затвора в миналото не е постигнал целите на закона. Ето защо е необходим значително по-дълъг период лишаване от свобода. За такъв Апелативен съд – Варна прие 9 години, които след задължителното намаляване с 1/3 възлизат на 6 години. Това време ще даде възможност на подсъдимата да се поправи и превъзпита, ще ѝ се отнеме възможността да върши престъпления и ще въздейства предупредително върху други членове на обществото. Санкцията ще се търпи при строг режим.

Решението на втората инстанция, с което бе изменена присъдата на Окръжния съд във Варна, подлежи на обжалване пред ВКС.

