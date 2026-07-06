6-годишно дете и майка му са в болница след челен удар на пътя Бургас-Варна

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6-годишно момиче и майка му са в областната болница в Бургас след челен удар на пътя Бургас-Варна, съобщават от ОДМВР.

Инцидентът е станал в събота сутринта край село Баня. Автомобилът, управляван от 36-годишния баща на детето - румънски гражданин е навлязъл в лентата за насрещно движение и е блъснал челно правомерно движещата се кола на 60-годишен украински гражданин. От катастрофата съпругата на румънския водач е със счупено ребро и дъщеря им - със счупена ключица. И двете пострадали са откарани в УМБАЛ – Бургас, предаде БНР.

През уикенда в Бургаско са засечени петима пияни шофьори, като рекордьор е 42-годишен варненец, заловен зад волана в Синеморец с 2,70 промила алкохол.

Трима водачи са задържани за денонощие след употреба на наркотични вещества.

Редактор "Екип на Петел",

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