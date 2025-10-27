6-годишно дете изчезна в центъра на София, откриха го в метрото

Снимка: Булфото

Случай с изчезнало през уикенда дете вдигна на крак екипите на столичния „Метрополитен“ и на СДВР.

От полицията излязоха с подробности, след като през уикенда 6-годишно дете се изгуби в София. Подробности за това как беше намерено съобщи Станислав Ризов, началник сектор „Метрополитен“ към СДВР.

„На 25 октомври около 13.30 ч. наш служител, който е назначен на работа на метростанция „Мизия“ получава сигнал от граждани, че в метровлакчето се вози детенце, самичко, без родители. Колегата своевременно се качва вътре, установява детето, опитва се да установи контакт с него. То е видимо притеснено. Колегата продължава по посока към „Горна Баня“, като през цялото време се опитва да разбере как се казва и откъде е детето“, описа случая началникът на сектор „Метрополитен“ към СДВР.

Служителят подал сигнал към дежурната част, откъдето му казали, че в този момент е получен сигнал от Първо районно управление, посочва Дарик. В него възрастна жена казала, че в централната градска част, разхождайки детето, го е изпуснала за малко от поглед и то е избягало.

Установено е как се казва детето и че е на шест години, след което е съпроводено и предадено на родителите си в добро здраве, добавиха от СДВР.

