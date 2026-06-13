6-месечно бебе почина в Търговище, пуснаха проверка

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Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди незабавна проверка по случая със смъртта на 6-месечно бебе в болницата в Търговище. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването на официалната си страница във Фейсбук.

Проверката е възложена на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

По първоначални данни детето първоначално е било хоспитализирано в болницата в Попово, след което е транспортирано до лечебното заведение в Търговище, където по-късно е починало, пише novini.bg.

Проверяващите екипи ще изясняват детайлно хронологията на събитията, действията на медицинските специалисти, както и спазени ли са диагностично-лечебните алгоритми при лечението на детето.

От Министерството на здравеопазването посочват, че след приключване на проверката ще бъде предоставена допълнителна информация за резултатите от нея.

Редактор "Екип на Петел",

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