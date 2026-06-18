6-месечно бебе спешно има нужда от помощ. В коремчето му расте 10-сантиметров тумор

Снимки Пиксабей, архив на семейството, Дари надежда/Фейсбук

6-месечно бебе се нуждае от помощ. В малкото му коремче расте 10-сантиметров тумор (невробластом), който притиска органите му и всеки ден отнема от силите му.

Майката на малката Даная разказва историята ѝ пред фондация „Павел Андреев“.

„Вместо играчки, около нея има медицински тръбички, маркучи за хранене и системи. Вместо безгрижна бебешка усмивка, в устицето ѝ има биберон, който едва удържа писъците от неописуемата болка“, споделя Яница Янева, пише btvnovinite.bg.

„Тя е толкова малка, а очичките ѝ вече са пълни със страх и въпроси, на които нямам отговор. Тя не може да ми каже къде я боли. Може само да ме гледа право в очите и да моли за помощ“, разказва още тя.

"Не може да обясни какво усеща. Може само да плаче, да отказва храна, да се свива в ръцете ми и да чака ние да я спасим", споделя майката на детето.

„Лекарите тук казват, че операцията сега е твърде рискова. Туморът е голям и е разположен на много сложно място зад органите. Всяка секунда е борба. Всеки час е безценен, а времето изтича! Болестта вътре в нея не чака, туморът расте.

Имаме надежда за лечение в чужбина, където лекарите са готови да действат спешно с нови изследвания, химиотерапия и спасителна операция. Но сумата за това лечение е напълно непосилна за нашето семейство“, споделя майката на Даная.

Необходимите средства, обявени през платформата на фондация „Павел Андреев“, са 250 000 евро, като към момента са събрани 46% от тях.

Ако искате и вие да помогнете на Даная, можете да го направите ТУК.

Редактор "Екип на Петел",

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