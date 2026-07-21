6 месеца затвор с 3-годишен изпитателен срок за куриер във Варна присвоил над 3500 лева от оборота

Пиксабей

Районният съд във Варна призна за виновен 38-годишен мъж по повдигнатото му обвинение в длъжностно присвояване - престъпление по чл. 201, ал.1 от Наказателния кодекс, съобщават от пресслужбата на съда.

Деянието е извършено на 30 септември 2022 г. във Варна. Подсъдимият, в качеството си на длъжностно лице - шофьор на лекотоварен автомобил, куриер - присвоил чужди пари в размер на 3575 лева, връчени в това му качество и поверени му да ги пази.

Подсъдимият бил назначен на трудов договор към търговско дружество, което като подизпълнител на популярна куриерска фирма извършвало дейности, както по доставяне на пратки от и до офиси на фирмата, така и разнос до адреси на крайни получатели и клиенти.

Задълженията му съобразно длъжностната характеристика, освен куриерската дейност, включвали ежедневно отчитане на събраните пари в каса на фирмата-възложител. В края на работния ден на посочената дата подсъдимият се върнал в базата, където оставил служебния автомобил, електронното устройство за касови плащания, служебен телефон и останали пратки, но получените пари в брой от дневните доставки задържал за себе си и още същата вечер се разпоредил с присвоената сума за лични цели.

38-годишният мъж е осъждан. Делото бе разгледано в процедура на съкратеното съдебно следствие, с признаване на вината от подсъдимия и при намаляване с 1/3 на определеното наказание. Така за извършеното длъжностно присвояване, съдът му наложи наказание от 6 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлага с изпитателен срок от 3 години. Подсъдимият бе осъден да заплати направените по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок.

Редактор "Екип на Петел",

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