6 ноември: Международният ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти

Международният ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти се отбелязва на 6 ноември от 2001 г.

Това става с решение на ООН с мотива, че въоръжените конфликти нанасят поражения на околната среда и оказват влияние върху състоянието на екосистемите и природните ресурси години след тяхното прекратяване.

Обявен е с резолюция 56/4 на Общото събрание на ООН от 5 ноември 2001 г.

Програмата на ООН по околната среда е установила, че през последните 60 години най-малко 40% от всички вътрешни конфликти са били свързани с експлоатация на природните ресурси.

Какво още се е случило на днешната дата?

1315 г. - Данте Алигиери (на портрета) е осъден на доживотно изгнание от Флоренция, а ако се върне е заплашен от изгаряне на клада.

1521 г. – Фернандо Магелан достига със 115 души екипаж Молукските острови.

1844 г. – Приета е конституцията на независимата от Испания Доминиканска република.

1860 г. – Ейбрахам Линкълн става 16-ят президент на САЩ.

1871 г. – Гюла Андраши става външен министър на Австро-Унгария.

1885 г. – Сръбско-българска война: Боят за Белоградчик завършва с поражение и отблъскване на сърбите от защитниците на града.

1886 г. – Заради засилените русофобски политически настроения и действия в България Русия прекратява дипломатически отношения с нея.

1920 г. – На основание на Ньойския мирен договор армията на Сърбия окупира Западните покрайнини (площ 1555 кв. км, население тогава 65 000 души); в България е обявен 3-дневен национален траур.

1920 г. – Образувана е Обединената народно-прогресивна партия след сливането на Народната партия и Прогресивнолибералната партия.

1926 г. – Американецът Джейкъб Шик патентова електрическа самобръсначка.

1939 г. – Втората световна война: Германските окупатори провеждат в Краков (Полша) акцията Sonderaktion Krakau, в която са задържани из изпратени в концентрационен лагер 183 професори от Ягелонски университет и други ВУЗ-ове в Краков.

1941 г. - Втората световна война: Съветският лидер Йосиф Сталин се обръща към народа си за само за втори път за 19-годишно управление и заявява, че от началото на войната с Националсоциалистическа Германия загубите на СССР (убити, изчезнали и ранени) са 1.75 млн., а на Германия са 4.5 млн., че САЩ са отпуснали на СССР заем от $1 млрд. в допълнение към доставките на танкове и самолети, и че СССР не цели да налага режима си в европейски държави, а само да ги освободи.

1943 г. – Втората световна война: Англо-американската авиация бомбардира Пловдив.

1960 г. – Открита е първата линия на метрото на Киев.

1990 г. – Украинският сериен убиец Андрей Чикатило убива и осакатява Света Коростик.

1991 г. – В Кувейт е потушен последният пожар на нефтен кладенец след инвазията на Ирак и денят е обявен за официален празник.

1991 г. – Борис Елцин издава указ, с който прекратява дейността на КПСС на територията на Русия.

1999 г. – На проведен референдум жителите на Австралия отхвърлят републиката и определят за държавен глава кралицата на Обединеното кралство Елизабет II.

2004 г. – Въздушните сили на Кот д'Ивоар бомбардират френски казарми в контролираната от бунтовници северна част на страната, убивайки 9 френски войници; французите отвръщат на удара като унищожават 2 самолета и 1 хеликоптер.

2012 г. – Почива Патриарх Максим, глава на Българската православна църква с титлата Патриарх Български и митрополит Софийски от 1971 до смъртта си.

