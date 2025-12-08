6 причини да станеш заместник-управител в Lidl

В София и Самоков търсят хора със стартовата заплатата над 3000 лв. бруто и много придобивки

Работата в магазин е динамична – всеки ден има движение, клиенти и задачи. Но когато условията са добри, заплатата е по-висока и стабилна, а екипът е задружен, всичко върви по-леко. Точно така описват работата си служителите на Лидл България, където в момента има отворени позиции за заместник-мениджър филиал в София и Самоков.

Ако обичаш да контактуваш с хора, да управляваш екипи, оборот и стоки, и можеш да държиш нещата под контрол дори когато стане напечено, чети нататък, защото тази оферта си заслужава.

1. Добра заплата + стабилни придобивки

Първо, заплатата на заместник-мениджъра е над 3000 лв. бруто, т.е. над средната за сектора. И се повишава гарантирано през първите години. Хората в Lidl го казват директно: всичко, което пише в обявата, се дава на 100%. Ваучери за храна до 200 лв., допълнително здравно осигуряване, карта за спорт, платено обучение, много бонуси, още един ден отпуск за рожден ден и още, за което те съветваме да разгледаш обявите .

2. Сигурност + коректност

Тук времето се отчита до минута и се плаща до минута. Няма изгубени часове, няма „ще го компенсираме другия месец“. Работиш в международна компания, където правилата са ясни и точни. Винаги можеш да размениш някоя смяна или да напаснеш графика, но си сигурен, че всичко изработено ще ти се изплати до стотинка.

3. Реално развитие + растеж

Много от заместник-мениджърите са започнали като касиер-продавачи. Много от тях също продължават и по-нагоре в йерархията на Lidl, където има наистина много възможности за развитие. Повишенията са реални, а както казва една от служителките: „За 4 години ме повишиха два пъти.“

4. Динамика + общуване с хора

Тази работа има планиране, но няма скука – работа с хора, решаване на ситуации, постоянно учене, яко движение. Грижиш се за свежестта, подредбата и обслужването, за да може магазинът да е подреден, чист и гостоприемен. Следиш показателите и резултатите – оборот, наличности, инвентаризация. Един ден всичко е спокойно, на другия може да е пълна лудница. Но именно това кара хората на тази работа да се чувстват добре.

5. Лидерство на първа линия

Като заместник-мениджър ти ще държиш ритъма на магазина – разпределяш задачи, обучаваш, мотивираш, следиш процесите. Това не е работа зад бюро – работиш рамо до рамо с колегите си на каса, при зареждане на стоката или при подредбата й на регала. Когато управителят го няма, ти ръководиш магазина.

6. Добра работна атмосфера

Тук екипът е ключов, а твоята роля ще бъде да го подкрепяш и поддържаш сплотен. Знаеш ли, че Lidl скоро взеха единствената в България златна награда за работна среда ? Много от служителите казват, че именно колегите са причината да продължат напред. Яви се на интервю и ще го усетиш.

Кандидатствай в Лидл България! Заслужава си

Ако имаш лидерски качества и работата с хора ти се удава, ще се впишеш идеално. Предимство е, ако имаш опит в търговията или управление на екип, но не е задължително. По-важно е отношението и желанието да се развиваш и да растеш.





👉 Виж всички оферти за заместник-мениджър в Лидл СОФИЯ тук .

👉 Разгледай условията за заместник-мениджър на Лидл САМОКОВ тук .

👉 Открий всички отворени позиции за работа в Лидл САМОКОВ тук .





