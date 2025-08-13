6 са офертите за идеен проект на АМ "Струма" извън Кресненското дефиле

Снимка: АПИ

6 са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за „Изработване на идеен проект за цялостно осигуряване на транспортното направление София – Кулата в участъка Симитли - Кресна, извън Кресненското дефиле“. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Предложенията са на:

ОБЕДИНЕНИЕ „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ – П“ ДЗЗД, в което участват: „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ООД и „ЮНАЙТЕД“ ЕООД;

Физическо лице - DIMITAR GEORGIEV MARKOV;

ДЗЗД „РЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“, с участието на: „РУТЕКС“ ООД, „ЕНЕРГОЕКСПЕРТ“ АД и „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

ДЗЗД „ЗЕЛЕНА КРЕСНА”, в което са: „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД „МЕЙСЪН МАСТЪРС“ ЕООД, „АКВА ТЕРА КОНСУЛТ“ ЕООД, ENVECO S.A.;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

„КАТМАР 13“ ЕООД.

Прогнозната стойност на поръчката е 2,5 млн. лв. без ДДС.

Бъдещият изпълнител ще трябва да проучи и изработи идеен проект за ново трасе, което цялостно да осигурява направлението от София към Кулата в участъка Симитли - Кресна извън Кресненското дефиле. Целта е да се направят проучвания за възможността платното на АМ „Струма“ в посока Кулата да бъде изградено поетапно, непосредствено до платното за София. По този начин напълно ще се изведе транзитният трафик извън дефилето и ще се осигури възможността настоящото трасе на I-1 (Е79) да остане като локален път.

Изпълнителят ще трябва да изготви и документацията по Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) и Оценките за съвместимост (ОС) в обем и обхват, необходими за провеждане на процедурите, разписани в Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Той ще трябва да предложи и ефективни интегрирани мерки, които да са в съответствие с екологичните норми за въздействие върху околната среда и да не се увреждат в значителна степен видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони „Кресна“ и „Кресна Илинденци“.

Изграждането на последния участък от АМ „Струма” през Кресненското дефиле е във вниманието на Конвенцията на Съвета на Европа за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция), като Постоянният комитет на Конвенцията разглежда ежегодно казуса с автомагистралата. На 44-тото заседание на Постоянния комитет със сътрудничеството на Секретариата на Бернската конвенция се постигна сближаване на позициите на българските власти и природозащитните организации.

В изпълнение на препоръките на Постоянния комитет, с Решение №62 от 12 февруари 2025 г. Министерският съвет прие Пътна карта за завършване на АМ „Струма“ и обявената обществена поръчка е част от процеса за цялостното реализиране на проекта. Със заповед от 21 февруари тази година на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията е създадена постоянно действаща експертна група, в която участват и представители на природозащитните организации. С експертите е разгледано и съгласувано заданието към обществената поръчка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!