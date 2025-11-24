реклама

60 часа след престъплението с три трупа прокуратурата и полицията проговарят

24.11.2025 / 12:56 0

снимка Булфото

Днес от 15:00 часа ще се проведе съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив във връзка с разследване за извършено убийство и последвало самоубийство в с. Поповица, обл. Пловдив.

В брифинга ще участват Ангел Ангелов, зам.-окръжен прокурор на гр. Пловдив , и ст. комисар Станимир Калоферов, директор на ОД на МВР – Пловдив.

Мястото на провеждане е в заседателната зала на прокуратурата в Пловдив, съобщиха от прокуратурата, предаде plovdiv24.bg.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 7 секунди)
Рейтинг: 536700 | Одобрение: 100265
Абе защо ми се струва, че внукът е бил друсалец, бабата го е защитавала, а дъртият е бил принципен човек и в един момент му е писнало.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама