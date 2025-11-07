60-годишен американец пренощува в ареста на Варна заради алкохол

Пиксабей

60-годишен арменски гражданин е задържан в полицейския арест на Пето РУ, за шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията той бил спрян за проверка вчера сутринта в района на к.к. "Златни пясъци" и при тест с алкодрегер станало ясно, че се е качил зад волана след изпити спиртни напитки над допустимото по закон количество. Срещу него е започнато бързо производство.

Без автомобилът си е останал и 18-годишен жител на Провадия, известен на МВР, който вчера около полунощ е установен, че шофира след употреба на наркотични вещества – амфетамин. След като дръгтеста показал положителна проба, колата на нарушителя е била репатрирана на служебен паркинг на ОДМВР Варна. Униформените на РУ Провадия са образували досъдебно производство срещу младежа и са го задържали за срок до 24 часа.

Други двама - жена на 26 и мъж на 40 години също са пренощували в ареста на РУ Провадия. Срещу тях също са образувани бързи производства за шофиране след употреба на наркотични вещества, отчетено с техническо средство, посочват още от полицията.

