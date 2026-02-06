60 пожара са потушени за денонощие, няма загинали и пострадали

Снимка: Булфото, архив

Ликвидирани са общо 60 пожара. При тях няма загинали и пострадали. Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които: 15 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са 36 пожара, от които: 12 в отпадъци; 21 в готварски уреди и комини.

Извършени са 52 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства; 47 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, оказване съдействие на граждани, отводняване, оказване съдействие на други структури и ведомства).

Лъжливите повиквания са 10.

