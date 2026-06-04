60 процента скок на регистрациите на хотели и къщи за гости във Варна

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Увеличение с около 60% на регистрациите на места за настаняване от началото на годината отчитат във Варна. Общината е предприела и допълнителни мерки за контрол чрез съпоставяне на данните между регистрите на местата за настаняване и активните профили в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Около 600 са обектите, които са установени от контролните органи като потенциално проблемни и са предадени за проверка. Това съобщи в ефира на Радио Варна и предаването "Новият ден" заместник-кметът Снежана Апостолова.

В резултат около 600 обекта са установени като потенциално проблемни и са предадени за проверка.

Борбата с нерегламентираните нощувки остава един от акцентите в работата на институциите, подчерта Апостолова. Тя припомни за законодателните промени в платформите за краткосрочно настаняване, които вече са задължени да изискват регистрационен номер от собствениците. При липса на такъв обявите подлежат на деактивиране, допълни Апостолова.

Таксите на туристическия данък пи различните категории места за настанявани във Варна не са променяни от 2012 година, за разлика от тези в София, припомни още тя.

На 10 юни Варна ще отбележи 105 години от обявяването си за курортен град. По повод годишнината са подготвени изложба и туристически обиколки. В Музея за нова история на Варна първите 105 посетители ще могат да разгледат безплатно експозицията, посветена на туристическото развитие на града, информира Снежана Апостолова. С нея разговаряха Мариела Димитрова и Александър Йорданов.

Редактор "Екип на Петел",

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