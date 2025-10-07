реклама

60 състезатели ще участват в регатата по кану-каяк за купа „Черно море“ във Варна

07.10.2025 / 17:33 0

Снимка: Община Варна

Седмото издание на регатата по кану каяк за купа „Черно море“ ще се проведе в събота - 11 октомври, на гребна база „Бриз“ във Варна. Надпреварата е организирана от СК „Черно море – Бриз кану каяк“, с финансовата подкрепа на Община Варна.

Според президентa на клуба Александър Григоров – многократен световен мастър шампион и главният треньор и 4-кратен бронзов медалист от Световни първенства Паисий Любенов, до момента заявки за участие са дали 60 кануисти и каякари от почти всички клубове в страната, които ще бъдат разпределени в четири възрастови групи.  

Програма

08:30 ч. – Техническа конференция
09:00 ч. – Официално откриване 
09:30 ч. - К1 – каяк мъже и юноши 5000 м (общ старт)
10:00 ч. - С1 – кану жени и девойки 5000 м (общ старт)
10:30 ч. - С1  - кану мъже и юноши 5000 м (общ старт)
11:00 ч. – К1 – каяк жени и девойки 5000 м (общ старт)
11:30 ч. – Туристически каяци 1000 м – едноместни и двуместни (общ старт)
12:00 ч. – Драконови лодки 1000 м (сборни екипажи по заявка)
12:30 ч. – Награждаване на призьорите 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама