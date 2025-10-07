60 състезатели ще участват в регатата по кану-каяк за купа „Черно море“ във Варна

Снимка: Община Варна

Седмото издание на регатата по кану каяк за купа „Черно море“ ще се проведе в събота - 11 октомври, на гребна база „Бриз“ във Варна. Надпреварата е организирана от СК „Черно море – Бриз кану каяк“, с финансовата подкрепа на Община Варна.

Според президентa на клуба Александър Григоров – многократен световен мастър шампион и главният треньор и 4-кратен бронзов медалист от Световни първенства Паисий Любенов, до момента заявки за участие са дали 60 кануисти и каякари от почти всички клубове в страната, които ще бъдат разпределени в четири възрастови групи.

Програма

08:30 ч. – Техническа конференция

09:00 ч. – Официално откриване

09:30 ч. - К1 – каяк мъже и юноши 5000 м (общ старт)

10:00 ч. - С1 – кану жени и девойки 5000 м (общ старт)

10:30 ч. - С1 - кану мъже и юноши 5000 м (общ старт)

11:00 ч. – К1 – каяк жени и девойки 5000 м (общ старт)

11:30 ч. – Туристически каяци 1000 м – едноместни и двуместни (общ старт)

12:00 ч. – Драконови лодки 1000 м (сборни екипажи по заявка)

12:30 ч. – Награждаване на призьорите

