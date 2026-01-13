600 лева глоба за фризьорски салон във Варна

Пиксабей

Вълна от сигнали за злоупотреби с цените съпътства въвеждането на еврото във Варна. Само от началото на годината в Комисията за защита на потребителите (КЗП) – Варна са постъпили 334 жалби и сигнали. Това съобщиха от институцията в отговор на запитване от Moreto.net.



Най-често гражданите алармират за необосновано завишаване на цените, връщане на ресто в левове, както и за отказ на търговци да приемат монети. Тези сигнали са в основата на последващи проверки на търговски и обслужващи обекти в региона.



Инспекциите на КЗП във Варна обхващат всички сфери на търговията и услугите, включително магазини, заведения, услуги с масов достъп и паркинги. По административно-наказателната линия вече има наложено наказателно постановление със санкция в размер на 600 лева. Глобен е фризьорски салон.



По реда на Закона за въвеждане на еврото в Република България са сключени 13 споразумения, включително за обекти на територията на Варна. Общият размер на санкциите достига над 6 700 лева.



До момента КЗП е проверила 13 паркинга във Варна, като контролът все още не е приключил. Инспекторите изчакват изтичането на законовия 5-дневен срок за становища, след което ще се прецени дали има необосновано увеличение на цените и дали ще има необходимост от налагане на санкции.



От Комисията са категорични, че проверките няма да спрат. Контролът продължава както във Варна, така и в цялата страна, а при установяване на нарушения ще бъдат прилагани всички предвидени в закона мерки, за да бъдат защитени потребителите в процеса на преминаване към еврото.

