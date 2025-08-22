6000 лв. гаранция за митничар, обвинен за поискан и приет подкуп

снимка Булфото

Великотърновският окръжен съд наложи гаранция от 6000 лв. на митнически инспектор, обвинен от Окръжната прокуратура във Велико Търново за поискан и приет подкуп от 700 лв., съобщиха от Апелативната прокуратура във Велико Търново.

Съдът определи мярка за гаранция в размер на 6000 лв. на 40-годишния И.П., привлечен в качеството на обвиняем за това, че в периода от 11 юли до 20 август, тази година в Горна Оряховица в качеството на длъжностно лице – старши инспектор в Териториална дирекция на Агенция „Митници“ с месторабота ТД Митница Русе, Митнически пункт Летище Горна Оряховица, в условията на продължавано престъпление, поискал и приел дар, който не му се следва – парична сума в общ размер на 700 лв., за да извърши действие по служба.

Той е трябвало да изготви протоколи за митническа проверка на пътни превозни средства (лекотоварен автомобил „Фолксваген Транспортер“ и каравана „Биолсет“ с ремарке „Тредал“ ), внос от Норвегия. Паричната сума била поискана от него, за да издаде документ за обмитяване на внесени пътни превозни средства на по-ниска митническа стойност.

С постановление на Окръжна прокуратура-Велико Търново обвиняемият бе задържан за срок до 72 часа, с цел обезпечаване явяването му пред Окръжен съд град Велико Търново за разглеждане на искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

Определението подлежи на жалба и протест пред Великотърновския апелативен съд.

След запознаване с мотивите на съда, Окръжна прокуратура - Велико Търново ще прецени дали да изготви протест срещу акта на първоинстанционния съд, уточниха от прокуратурата, предаде БТА.

