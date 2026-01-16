61 пожара и двама пострадали за денонощие в страната

Снимка: Булфото, архив

61 са потушените пожари в страната за изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Двама са пострадалите от огъня.

Мъж на 47 години и 77-годишна жена са пострадалите при пожар в двуетажна къща в квартал "Васил Левски". Сигнал за него е подаден в 9:18 ч. в Оперативния център при СДПБЗН.

Огнеборците са гасили и пожар на строителни материали на строеж на столичния булевард "Симеоновско шосе". В гасенето са участвали 3 пожарни автомобила.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които 9 в жилищни сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 8 в транспортни средства, 3 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 39 пожара, от които 2 са в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 в отпадъци, 14 в готварски уреди и комини.

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции - 5 при катастрофи в транспортни средства. Лъжливите повиквания са били 5.

