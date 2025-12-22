62-годишен излезе с АТВ-то си и не се върна, откриха го мъртъв

Пиксабей

От полицията съобщиха, че 62-годишен жител на София е намерен мъртъв в гориста местност в ковачевското село Светля. Сигналът е подаден на 20 декември, малко след 20:00 ч., от 60-годишната му съпруга, която е уведомила органите на реда в Радомир, че мъжът е напуснал вилата им около 15:00 ч., управлявайки АТВ и не се е прибрал.

Сформиран е оперативен щаб и са предприети издирвателни действия. В акцията са се включили полицейски служители, както и доброволци от Аварийно-спасителния отряд към Община Перник. При претърсване на района, около 3:00 ч., мъжът е открит в гориста местност над селото, затиснат от управляваното от него АТВ и без признаци на живот.

На място е извършен оглед в присъствието на съдебен лекар, не са установени следи от насилие. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че тялото е транспортирано за аутопсия в Съдебна медицина - Перник. По случая е образувано досъдебно производство, изясняват се причините и обстоятелствата около инцидента, предаде БТА.

