62-годишен мъж загина след тежка катастрофа край Бургас

Снимка: Булфото

62-годишен шофьор загина след тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал вчера малко след 12 ч. на пътя Бургас – село Братово в района на каменната кариера край квартал "Горно Езерово".

Мъжът управлявал лек автомобил и предприема изпреварване на товарен автомобил, шофиран от 19-годишен водач.

По време на маневрата обаче колата се блъснала в насрещно движещ се товарен автомобил, управляван от 60-годишен мъж. От силния удар двете превозни средства напуснали пътното платно, съобщава БНТ.

Шофьорът на лекия автомобил е транспортиран с линейка до УМБАЛ – Бургас, но е починал в болницата вследствие на тежките наранявания, получени при пътния инцидент.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!