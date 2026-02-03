62-годишна опита да плати сметките си край Казанлък с фалшиво евро

кадър: Пиксабей

37-годишен мъж, подал сигнал на 2-ри февруари около 14:00 часа чрез тел.112, в казанлъшкото полицейското управление за фалшиво евро.

Той съобщил, че в офис, където се предлага услуга за плащане на битови сметки и др., намиращ се в село Горно Сахране, 62-годишна жена е платила битови сметки с подправена банкнота с номинал от 50 евро, предава kazanlak.com.

Образувано е досъдебно производство по чл.244, ал.1 от Наказателния кодекс под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

Работата по случая продължава, допълват от полицията.

