62-годишна жена загина на пътя в Монтанско

Снимка Булфото

Трагедия е станала край наш град.

62-годишна жена загина при самокатастрофа следобед в Монтанско. Инцидентът се случи между село Георги Дамяново и Гаврил Геново, когато жената изгуби контрол над автомобила си на прав участък, информира NOVA.

Колата излезе от пътното платно и се преобърна по таван. Жената загина на място от получените травми при преобръщането на возилото.

На мястото на произшествието пристигнаха екипи на полиция и спешна медицинска помощ, но лекарите само констатираха смъртта на пострадалата.

Разследване на причините

Полицията работи по изясняване на точните причини за катастрофата. Първоначалните данни сочат, че жената е загубила контрол над управлението на прав участък от пътя, което предизвикало излизането от платното и последвалото преобръщане.

Не се съобщава за участието на други превозни средства в инцидента. Експертиза ще определи дали състоянието на пътната настилка или технически проблем с автомобила са допринесли за трагедията.

По случая е образувано досъдебно производство за установяване на всички обстоятелства около фаталното пътно произшествие, пише dunavmost.com.

