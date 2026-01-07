621 младежи от България ще пътуват безплатно с влак в цяла Европа

Снимка: Пиксабей

Над 40 000 младежи на 18-годишна възраст, сред които 621 от България, получават възможност за безплатно пътуване с влак из цяла Европа по линия на инициативата на Европейската комисия DiscoverEU, съобщи изпълнителният орган на ЕС, цитиран от БТА.

Есенният кръг за кандидатстване беше отворен за младежи, родени между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2007 г. от страни членки на ЕС и от асоциирани към „Еразъм+“ държави. Участваха 246 782 кандидати.

Специален повод за „разпределението на билетите“ е 40-годишнината на Шенгенското пространство, която бе отбелязана миналата година, обяви ЕК, цитирана от ДПА.

Младежите ще имат възможност да пътуват безплатно до 30 дни в периода 1 март 2026 г. - 31 май 2027 г. Освен картата за пътуване, участниците ще получат и карта за отстъпка, която предлага намаления за културни дейности, настаняване, местен транспорт и храна в 36 европейски страни.

Началото на програмата бе поставено през 2018 г., като хиляди билети се раздават два пъти годишно.

Общо 558 българи на 18-годишна възраст от общо 35 762 души бяха получили безплатна карта за пътуване от есенната кампания DiscoverEU през 2024 г., припомня БТА. Общо 135 693 младежи от ЕС и страните, участващи в програмата „Еразъм+“ - Исландия, Лихтенщайн, Република Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция, бяха кандидатствали в есенната кампания тогава.

DiscoverEU е действие по програма „Еразъм+“ и дава възможност на 18-годишни младежи да пътуват в цяла Европа с влак, да се учат от други култури, да изграждат нови приятелства с други европейци и да изследват европейската си идентичност, посочиха от представителството на ЕК в България.

Кандидатстването се извършва два пъти годишно - през пролетта и есента.

