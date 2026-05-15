624 плажа в Гърция са с отличието „Син флаг“, страната е на второ място в класацията

Общо 624 плажа в Гърция са получили отличието „Син флаг“ тази година, което поставя страната на второ място сред общо 51 държави, участващи в класацията, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на Гръцкото дружество за защита на природата.

„Синият флаг“ е най-широко признатият и разпространен символ за качество на околната среда по света. Присъжда се от 1987 г. на плажове и яхтени пристанища, които отговарят на строгите критерии за отличието.

Гърция продължава да отчита стабилна възходяща тенденция, като отново надхвърля прага от 600 отличия и представлява 14 процента от всички плажове със „Син флаг“ сред участващите държави в международната програма.

В рамките на Гърция остров Крит и полуостров Халкидики са сред водещите региони, съответно със 154 и 93 плажа със „Син флаг“, посочва БТА.

Испания оглавява класацията със своите 642 плажа със „Син флаг“. В световен мащаб със „Син флаг“ са отличени общо 4 378 плажа, 747 яхтени пристанища и 158 туристически лодки.

