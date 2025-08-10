63-годишен извади пистолет и стреля в Търговище

Снимка: Булфото

Мъж е задържан за срок до 24 ч в РУ-Търговище за извършени от него хулигански действия. Това съобщават от ОДМВР-Търговище.

На 7 август около 22,10 ч. пред заведение в Търговище 63-годишен мъж от село Лиляк, община Търговище, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Същият е произвел на обществено място изстрели с притежаван от него газов пистолет, предава Фокус.

Задържан е в РУ-Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР.

По случая е започнато бързо полицейско производство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!