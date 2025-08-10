реклама

63-годишен извади пистолет и стреля в Търговище

10.08.2025 / 18:59 2

Снимка: Булфото

Мъж е задържан за срок до 24 ч в РУ-Търговище за извършени от него хулигански действия. Това съобщават от ОДМВР-Търговище.

На 7 август около 22,10 ч. пред заведение в Търговище 63-годишен мъж от село Лиляк, община Търговище, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Същият е произвел на обществено място изстрели с притежаван от него газов пистолет, предава Фокус.

Задържан е в РУ-Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР. 

По случая е започнато бързо полицейско производство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс.

 

MrBean (преди 25 минути)
Рейтинг: 184248 | Одобрение: -2197
Каубой с газов пищофффффф
roskata28 (преди 34 минути)
Рейтинг: 9241 | Одобрение: 2376
На бас, че този е военен! Или поне бивш такъв!

