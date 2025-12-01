63-годишна касиерка на Уникредит Булбанк източила 350 хиляди лева от сметката на гурбетчии

Кадър Фб

Касиерка от банковия клон на "Уникрeдит" в Айтос, която източи на над 350 хил.лв. от сметките на семейство гурбетчии, получи наказание от 6 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Това постанови днес Апелативният съд в Бургас, пише Флагман.бг.

Въззивната инстанция измени присъдата на Окръжен съд – Бургас, като намали наложеното на подсъдимата наказание от осем години лишаване от свобода на шест години.

От 2012 г., в продължение на 5 години, когато е работела като „специалист обслужване клиенти“ при „Уникредит Булбанк“ АД-клон Айтос, 63-годишната служителка оставила хората без почти никакви спестявания, като присвоила сумата от 357 491 лева в качеството си на длъжностно лице, в различна валута от евро и паунди.

Потърпевши са трима клиенти на банката - двама от тях са съпрузи, а третото лице било използвано фиктивно. На него касиераката изпращала част от сумите, за да не бъдат отчетени като налични в банката. След това си ги прехвърляла по своя сметка или към такава на близки роднини.

Жертвите на служителката събирали пари за нова къща, работели във Великобритания, но искали да се върнат отново в България. За тях се знае само, че са с турски имена, но са български граждани.

През годините били обслужвани винаги от нея, която била на касата в банковия клон. Когато идвали да внасят пари, буквално ги лъжела, че ги вкарва в техните сметки. Така за около 3 години само от едната сметка присвоила над 39 хил. паунда. По същия начин действала и с евровата сметка на семейството.

Тя правила транзакции от името на клиентите, като изготвяла неистински частни документи, платежни нареждания или разписки за получаване на суми.

"По идентичен начин на три пъти през 2014 г. е изготвила неистински платежни нареждания за превод на средства от сметка на съпругата към сметка на трето лице, въвела ги е в счетоводната система, за да създаде привидно основание за движение на средствата, след което е съставила и неистински нареждания-разписки от името на това лице за „теглене“ на съответните суми.

Така е осигурила счетоводно прикритие на присвояването, като е вземала сумите от касата и ги е използвала за лични нужди.Въззивната инстанция е приела, че авторството на деянията от страна на подсъдимата е доказано", пише в акта на Апелативния съд

Заради напредналата й възраст и влошеното й здравословно състояние магистратите са намалили наказанието, като смятат, че този размер е от естество да осигури поправителното и превъзпитателното въздействие върху нея, като същевременно гарантира превенцията и изключва създаването на чувство за ненаказуемост както у служителката, така и у останалите членове на обществото, се казва в решението на въззивната инстанция.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен касационен съд на Република България.

