64-годишен мъж е пострадал при пожара край АМ "Струма"

Снимка: Булфото

Мъж на 64 години е пострадал при пожара в близост до бензиностанция на АМ "Струма". Той е получил изгаряния по главата, гърба и крайниците, докато се е опитвал да гаси пожара, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пострадалият е транспортиран с въздушна линейка до клиниката по изгаряния в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Сигнал за пожара в сухи треви при 163-ти км в посока към Кулата е получен в четвъртък в 12:03 ч. в ОЦ при РДПБЗН - Благоевград.

В гасенето са участвали 8 пожарни автомобила с екипи от РДПБЗН - Благоевград, 1 пожарен автомобил с екип на местното доброволно формирование и 1 водоноска от община Сандански.

Отново вчера, но в 08:56 ч. ОЦ при РДПБЗН - Пловдив е получен сигнал за пожар в газова бутилка в Пловдив.

На място са били 2 пожарни автомобила с екипи от 01 РСПБЗН - Пловдив.

При пожара е пострадал мъж на 65 години, който е получил изгаряния. Настанен е в болнично заведение за лечение.

За времето от 00:00 до 24:00 ч. на 9 юли звената за ПБЗН са реагирали на 180 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 107 пожара.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, сред които: 6 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 9 в транспортни средства, 4 в селското стопанство, 1 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 83 пожара, сред които: 51 в сухи треви, горска постеля и храсти, 2 в стърнища, 25 в отпадъци, 1 в готварски уреди и комини.

Извършени са 69 спасителни дейности и помощни операции, сред които: 6 при катастрофи в транспортни средства, 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване), 2 при промишлени аварии (в газопреносната мрежа – 1, в електропреносната мрежа - 1), 59 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 6, отстраняване на опасни предмети – 21, спасяване на животни – 4, оказване съдействие на граждани – 8, отводняване – 3, оказване съдействие на други структури и ведомства – 6), 1 оказване помощ на пострадали граждани (организиране на транспорт до лечебно заведение – 1).

Лъжливите повиквания са 4.

Редактор "Екип на Петел",

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