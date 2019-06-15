65-годишен шофьор от Видин счупи дрегера

65-годишен мъж е задържан за шофиране с 3.21 промила алкохол. Това съобщиха от ОДМВР - Видин.

Около 17.10 часа на 13 юни в село Бела униформените спрели лек автомобил „Рено Клио“, управляван от 65-годишен мъж от Видин.

При тестване с дрегер пробата на мъжа отчела 3.21 промила. Той отказал талон за медицинско изследване, задържан е за срок до 24 часа.

По случая в РУ - Белоградчик е образувано бързо производство.

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