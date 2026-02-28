65 пожара вдигнаха на крак огнеборците за денонощие

Пиксабей

Ликвидирани са общо 65 пожара в страната през изминалото денонощие, един човек е пострадал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин, предаде БТА.

Противопожарните екипи са реагирали на 105 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 10 – в жилищни сгради, пет – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 42 пожара, от които пет – в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 – в отпадъци, 14 – в готварски уреди и комини.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са и девет лъжливи повиквания.

Вчера в 10:41 ч. в Оперативен център при РДПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в къща в града. Той е загасен от два противопожарни автомобила на РСПБЗН – Сливен. Пострадала е жена с изгаряния по тялото.

