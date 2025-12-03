650 лева за ЧНГ в Гърци, 3500 лева в България

Пиксабей

Мария вече планира своето новогодишно пътешествие – тази година тя ще посрещне празника в Гърция, заедно с приятелка.

„Днес трябва да плащаме втората вноска и много се вълнувам. Никога не съм досега там. 650 лв. беше офертата с включена празнична вечеря, пътят и 2 нощувки със закуски. Офертите стигнаха 4-цифрена сума. В Турция бях миналата година и беше добра офертата за Люлебургаз, но тази година наистина е висока“, разказва тя пред БНТ.

Според туроператори местата в зимните курорти у нас отдавна са разпродадени, въпреки че цените са се повишили с около 5%.

„Българинът има тази култура да се записва на ранни записвания и да си използва отстъпките. 4 и 5 звезди примерно Пампорово, района на Пловдив, Старосел – цените започват от 2200 лв. и могат да стигнат до 3500 лв. дори и повече. Това е за двама човека на стая. Като в пакета има включена и празнична вечеря“, обяснява туроператорът Евелина Пулева.

Някои предпочитат да търсят по-бюджетни предложения зад граница. „Ходила съм до Турция, ходила съм до Гърция и Испания. Цените са доста достъпни в сравнение с някои наши курорти, като например във Велинград, Банско. Много са по-бюджетни“, споделя Софка Николова.

Интересът към екзотични дестинации също расте. „Тайланд си остава предпочитана, Мексико имаме, Мароко, Египет има страшно много. Много от тях ще останат и ще се насладят на програмите, които в Бургас организира всяка година Общината. Защото хората все още живеят в неяснота какво ще се случи след 1 януари“, коментира Пулева.

Има и хора, които избират да останат у дома. „Нова година ще я прекарам у дома със семейството си. Офертите са доста скъпи тази година“, казва Анита. Севда допълва с възмущение: „За една пържола с гъбен сос 200 лв. – много е!“

Туроператорите също предупреждават за зачестили измами с празнични екскурзии, при които се използва изкуствен интелект за създаване на фалшиви оферти, най-често в социалните мрежи.

Къде българите най-често посрещат Нова година в чужбина?

Всяка година десетки хиляди българи избират да отбележат празника извън страната. Тенденциите остават стабилни – няколко дестинации продължават да бъдат най-предпочитаните:

Гърция

Най-близкият и най-търсен избор. Солун, Кавала, Серес и Атина предлагат много приемливи цени и богати програми. Пакетите често включват празнична вечеря и 2–3 нощувки.

Турция

Истанбул, Чорлу, Люлебургаз и Одрин са хит сред българите, благодарение на доброто съотношение между цена и качество. Турските хотели предлагат богати гала вечери и често all inclusive.

Сърбия

Нови Сад, Ниш и Белград са известни с пищните си новогодишни тържества, музика и традиционни сръбски вечери. Цените обикновено са по-достъпни от тези в българските планински курорти.

Испания и Италия

Барселона, Мадрид, Рим и Милано привличат туристи, които комбинират празниците с разглеждане на забележителности. Самолетните билети са достъпни извън пиковите дати.

Екзотика – Тайланд, Египет, Мароко

За тези, които търсят топло време през декември, екзотичните програми са идеален избор. Чартърите към Египет и Тайланд често се изчерпват предварително.

