653 млн. eвро е стойността на обществените поръчки в МО от 2020 г.

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653 млн. eвро е стойността на договорите по обществените поръчки в Министерството на отбраната през 2020-2026 г.

Това показва справката в новосъздадената система СИГМА. Системата беше пусната от новото министерство на дигиталната трансформация с мотива за прозрачност при харченето на публичните средства, предаде БНР.

За шестте години назад в Министерството на отбраната има сключени 646 договора, 152 фирми са получили поръчките. Значителна част от услугите са за ремонт и поддръжка – близо 47%, а останалите са предимно за отбранително оборудване, горива, електричество.

Общата статистика показва, че Министерството на отбраната предпочита да договаря обществените си поръчки с покана – почти 49%, след това чрез открита процедура, после чрез пряко договаряне. Най-малко предпочитан е методът на състезанието и събирането на оферти.

Статистиката отчита липса на европейско финансиране на поръчките. От бюджета са всичките похарчени за периода 2020-2026 година 653 милиона евро.

За двойно по-малко, около 321 милиона евро, бяха отчетените от служебния финансов министър около Великден суми за обществени поръчки за същия период в този сектор. Но това е бройката без класифицираните поръчки.

От данните на служебното финансово управление стана ясно, че в Министерството на отбраната има обществени поръчки на стойност 8 милиарда евро и че ведомството е на първо място от всичките министерства с общо 1191 обществени поръчки.

Редактор "Екип на Петел",

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