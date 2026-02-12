66-годишен мъж загина в пожар в русенско село

Снимка: Булфото, архив

Мъж на 66 години загина в пожар в къща в село Полско Косово, община Бяла. Това съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигнал е получен вчера в 4:38 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Русе.

За мястото на инцидента са изпратени 4 пожарни автомобила на РДПБЗН-Русе. Пожарът е засегнал две от стаите на първия етаж и две стаи от приземния етаж. Къщата се е обитавала от бездомен гражданин, който е имал разрешение от кмета на селото да я използва. В сградата няма вода и електричество, а в стаите са били натрупани дрехи и отпадъци. В едната горяща стая на първия етаж е открит силно овъгления труп.

Без пострадали се размина и пожарът в "Студентски град" в София. В 19,31 ч. вчера в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за силно задимяване на ниво -1 на подземен паркинг в сграда с жилищна и хотелска част. На място са изпратени 4 пожарни автомобила, 1 автомобил за дихателна защита, 1 специализиран автомобил с диморефульор и 1 линейка с общо 21 служители на СДПБЗН.

При пристигане на място екипите установяват, че има силно задимяване в обекта и започват незабавна евакуация. От хотелска част и от жилищната част са евакуирани 30 граждани и още двама от съседни сгради. Няма пострадали. Пожарът е възникнал в шахтов трафопост. След спирането на ел. напрежението от „Еврохолд“ са изгасили и огъня.

За изминалото денонощие са ликвидирани общо 40 пожара.

С преки материални щети са възникнали 13 от тях - 6 в жилищни сгради; 4 в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 27 пожара, от които: 1 в сухи треви, горска постеля и храсти; 14 в отпадъци; 8 в готварски уреди и комини.

Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции, от които: 10 при катастрофи в транспортни средства; 1 при промишлени аварии (в електропреносната мрежа); 28 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, отводняване).

Лъжливите повиквания са били 7.

