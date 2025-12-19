67% от работодателите предвиждат коледни бонуси за работниците и служителите си

Булфото

Близо 70 на сто от работодателите предвиждат коледни бонуси за работниците и служителите си, показва проучване на Българската търговско-промишлена палата. Делът на фирмите, които ще направят този разход, обаче е по-малък в сравнение с 2024 г.

67% от анкетираните компании са декларирали готовност да раздават бонуси тази година. През 2024 г. делът им е бил 74%. Най-много предприятия предвиждат суми между 200 и 500 лева. Намалява делът на фирмите, които раздават най-ниски бонуси - до 200 лв. и расте броят на тези, които дават бонуси над 1000 лв., включително тринадесета заплата.

Половината от мениджърите предпочитат подхода според индивидуалното представяне на всеки от служителите, а тези, които дават еднакви суми за всички, са 42 на сто.

Проучването показва, че 60% от компаниите запазват същия размер на бонусите както през миналата година, близо 30% увеличават техния размер, а 14% го намаляват.

В анкетата са участвали 154 предприятия от различни сектори, което е по-малко, отколкото през миналата година, отбелязват от Търговско-промишлената палата, предаде БНР. Липсата на интерес към темата от работодателите се обяснява с нестабилната икономическа и политическа среда, несигурността около бюджетната процедура предвид периода, в който е направена анкетата, когато в проектобюджета имаше заложени спорни за бизнеса политики, свързани с увеличаване на данъчно-осигурителната тежест.

