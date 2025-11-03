Булфото

Общо 67 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР. Няма загинали и пострадали хора. Преки материални щети има при 21 от пожарите, от които шест са били в жилищни сгради.

Екипите са реагирали на 87 сигнала за произшествия. Извършени са 16 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са четири лъжливи повиквания, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!