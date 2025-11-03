68-годишен мъж е с опасност за живота след пожар във Варненско

Пиксабей

68-годишен мъж е с тежки изгаряния и опасност за живота, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията в събота, около 21:10 часа е получен сигнал за възникнал пожар в дома на подалия информацията, в село Разделна. Отзовалият се много бързо екип на РДПБЗН е овладял пожара.

Установено е, че пострадалият мъж е трудно подвижен и с редица заболявания. Станалият жертва на пламъците, е настанен в болница, с около 90 % изгаряния.

По случая е образувано досъдебно производство .

