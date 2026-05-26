68-годишен мъж се закани да убие с нож полицай и служители в два магазина в София

Снимка МВР, илюстративна

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 68-годишен мъж, заканил се с убийство с нож на полицай и на служители в два магазина.

Събраните до момента доказателства сочат, че около 09,10 часа на 22.05.2026 г. в ритейл парк в гр. София, обвиняемият М.А. се заканил с убийство спрямо служител в магазин по повод изпълнение на службата му, като му казал: „Ще те убия бе! Ще те заколя!“ и извадил нож и посегнал към мъжа.

След това обвиняемият подгонил пострадалия с нож в ръка, като повторил заканата.

М.А. се заканил с убийство и спрямо друг служител в магазин в ритейл парка, като му казал: „Ще ви заколя! Ще ви изкормя“, като замахнал с изваден и насочен нож към корема на мъжа.

На мястото пристигнали полицейски служители от 06 РУ-СДВР. Обвиняемият противозаконно пречел на орган на властта - полицейски инспектор, като не се подчинил на отправеното устно разпореждане: „Полиция! Спри!“, след което продължил да бяга от полицейските служители.

При задържането му М.А. заплашил полицейски инспектор като му казал: „Махай се от мен, имам нож, ще те наръгам“, като размахал държания от него нож към полицая.

По случая се води досъдебно производство за три престъпления по чл. 144, ал.3, т.1, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

М.А. е осъждан и е бил задържан за срок до 72 часа, пише novini.bg.

Дежурен прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил на М.А. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

