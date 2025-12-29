68-годишен от Етрополе отвлече 23-годишната си съпруга

илюстрация: Булфото

Мъж на 68 години от село Мали Искър, община Етрополе, изоставен от младата си съпруга, организира нейното отвличане в Монтанско. Това разкри полицията след разплитане на сложни семейни и любовни отношения.

Случаят е от неделя, когато малко след 11:30 часа е получен сигнал на тел. 112 в районното управление в Лом.

Обадили се близки на 23-годишната жена, родом от село Мали Искър, че тя е била отвлечена. Полицаи пристигнали веднага, а очевидци разказали, че два автомобила са препречили пътя на жената и няколко души я натоварили насила в едната кола, след което отпътували към Монтана, предава Bulgaria ON AIR.

Започнало преследване и бързо било установено, че единият от нападателите е съпругът на жената.

Групата от общо осем души с двата автомобила била заловена след по-малко от 2 часа от полицията в Годеч, когато преминала през прохода Петрохан.

Жената твърдяла, че не иска да живее с мъжа, който е пенсионер, и затова заминала към Монтанско. Мъжът обаче бил решен да я върне на всяка цена и повикал на помощ седем свои познати, информира "Труд".

По случая се води дело за отвличане, а участниците в похищението са заплашени от 3 до 10 години затвор.

