68-годишен велосипедист е с опасност за живота, след като го блъсна 19-годишен шофьор в Ямбол
Кадри Фейсбук, Катастрофи България, И. Владимиров
Мъж на 68 години е с множество травми и за живота му има опасност, след като 19-годишен шофьор с лек автомобил го блъска, докато управлява електрически велосипед, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол.
Инцидентът е станал около 15:10 ч. на ул. „Граф Игнатиев" до блок 56 в града.
По първоначални данни младият шофьор, управлявал лек автомобил „Сеат", е блъснал движещия се пред него електрически велосипед, управляван от по-възрастния мъж.
Пробите на виновния шофьор за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, посочиха от полицията. На местопроизшествието се извършва оглед. Образувано е досъдебно производство.
Това е пореден пътен инцидент в Ямбол през последните две седмици с участието на млади шофьори, припомня БТА. Преди десет дни младеж на 18 години самокатастрофира на южния обходен път на града, в резултат на което беше с травма на рамо и комоцио. Отново 18-годишен причини катастрофа на пътя Ямбол – Сливен няколко дни преди това. Движейки се в нарушение на правилата за движение по пътищата, той е ударил движещия се пред него в същата лента лек автомобил. Пострадалият шофьор от ударения автомобил – 19-годишен младеж, беше с фрактура на раменна кост.
