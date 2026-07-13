69 сигнала за издирваната Наталия и Асен Симеонов са получени до 10 юли

Снимка: ОДМВР-Варна

В хода на издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново и Асен Симеонов са получени множество сигнали по различни канали. До 10 юли включително чрез Единния европейски номер 112 са постъпили 69 сигнала. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Информация се подава и директно в структурите на МВР.

В операцията участват служители на различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и експерти. Действията се осъществяват в координация с други държавни институции и служби, както и със структури на местната власт, с използването на специализирана техника и технически средства.

ОДМВР – Варна извърши проверка на сигнал за забелязан мъж на територията на село Величково. Установено е, че не става въпрос за издирвания Асен Симеонов, допълват от полицията.

Издирвателните действия по установяване местонахождението на Наталия Асенова и Асен Симеонов продължават активно и без прекъсване. Постъпващата информация се анализира, а действията на ангажираните екипи се планират и провеждат съобразно обстановката.

Редактор "Екип на Петел",

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