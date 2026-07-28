7,1 по Рихтер разтърси Япония, хиляди домакинства останаха без ток

Снимка Пиксабей

Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер удари префектура Кумамото в региона Кюшу в Япония във вторник, регистрирайки до Шиндо 7, най-високото ниво по японската скала за сеизмична интензивност. Метеорологичната агенция на Япония издаде предупреждение за цунами за крайбрежните райони на моретата Ариаке и Яцуширо, призовавайки хората да стоят далеч от брега.

Японската новинарска станция NHK съобщи, че земетресението е продължило около една минута.

Вторичен трус с магнитуд до 5 по скалата на Рихтер удари същия район около 30 минути по-късно, като властите призоваха жителите да останат бдителни за още силни земетресения.

Очакват се вълни с височина 1 метър, съобщиха от метеорологичната служба.

Смята се, че първата вълна цунами е пристигнала в тези морета малко след земетресението. Очаква се скоро да пристигнат още вълни, съобщава "The Japan Times".

Рядко срещано земетресение от 7 по Шиндо е наблюдавано в градовете Уки и Хикава. На това ниво хората не могат да стоят прави и могат да бъдат хвърлени във въздуха, а необезопасените мебели е вероятно да се преобърнат или да бъдат хвърлени във въздуха. Стоманобетонните стени могат да се срутят.

Силен трус с магнитуд 6 по скалата на Шиндо е наблюдавано в градовете Яцухиро, Уто и градовете Машики и Мисато, както и в района Минами на град Кумамото.

Други градове в Кумамото, както и съседните префектури Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага и Миядзаки, също усетиха силно трусове с по-ниска или по-силна степен по японската скала.

Епицентърът на земетресението е бил в град Уки, южно от град Кумамото, на дълбочина 10 километра, пише Блиц.

Според Kyushu Electric около 45 600 домакинства в префектура Кумамото са останали без електричество. Компании, включително Sony и TSMC, най-големият производител на чипове по договор в света, имат заводи в района на земетресението.



Говорител на Sony заяви, че компанията проверява ситуацията. TSMC не отговори веднага на искане за коментар, съобщава "Ройтерс".

В публикация до X, премиерът Санае Такаичи призова жителите на засегнатите от земетресението райони „да останат бдителни за възможността от друго земетресение с подобен магнитуд“, добавяйки, че правителството работи за оценка на степента на щетите „възможно най-бързо“.

Други градове в Кумамото, както и съседните префектури Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага и Миядзаки, също усетиха силно трусове с по-ниска или по-силна степен по японската скала.

Земетресението идва малко повече от 10 години след като две отделни земетресения разтърсиха град Кумамото през април 2016 г., при които загинаха 278 души, а други 2800 бяха ранени.

Замъкът Кумамото е претърпял тежки щети при земетресенията и реставрационните дейности не се очаква да приключат до 2052 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!