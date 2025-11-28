7,4 млн. евро от фонд на ЕС в помощ на засегнати от бедствия земеделци

Булфото

7,4 млн. евро от Европейския фонд за гарантиране на земеделието са осигурени за спешна финансова помощ на земеделски стопани, засегнати от бедствия у нас през 2025 г. Агроведомството публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на това подпомагане.

Помощта е насочена към стопани, чиито площи са напълно пропаднали и са със 100% щети в резултат на неблагоприятните климатични условия. Ще бъдат подпомагани близо 20 различни култури, между които сливи, праскови, маслодайна роза, орехи, ябълки, лозя, дрян и арония.

За мярката са осигурени 7,4 млн. евро, но с важното уточнение, че при наличен ресурс в бюджета на Държавен фонд "Земеделие" сумата може да бъде увеличена с до 200% национално съфинансиране.

Проектът на наредбата определя националните правила за прилагане на европейската рамка за спешна помощ, предназначена за държавите, засегнати от тежки климатични щети през 2025 г.

Предвижда се средствата да бъдат изплатени на допустимите кандидати до края на февруари 2026 г.

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации и на официалната интернет страница на земеделското министерство , като предложения се приемат до 29 декември, предаде БНР.

