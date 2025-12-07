7 декември 1972 г.: "Аполо 17" заснема "Синьото топче"

Снимка Pixabay

На днешната дата през 1972 г. е изстреляна последната лунна пилотирана мисия на Аполо — "Аполо 17". Докато напуска Земята, екипажът прави прословутата снимка на планетата, известна като Синьото топче.

"Аполо 17" e единадесетата и последна засега пилотирана мисия до Луната и шестата, която каца на повърхността й. Аполо 17 отбелязва първото нощно изстрелване, а Харисън Шмит е първия учен геолог, посетил естествения спътник на Земята. Мисията трае от 7 декември до 19 декември 1972 г.

Синьото топче е фотография на Земята, направена от екипажа на "Аполо 17" от разстояние 45 000 км. Това е една от най-широко разпространените фотографии в световен мащаб. Снимката е една от малкото, показващи планетата Земя напълно осветена, тъй като астронавтите са я направили, когато Слънцето е било зад тях. На астронавтите им изглеждала като детско топче за игра (откъдето произлиза и името на снимката).

NASA официално признава заслугата за снимката на целия екипаж на "Аполо 17" - Юджийн Сърнън, Роналд Еванс и Харисън Шмит - те всички правят снимки с фотоапарата на борда. След мисията, някои обстоятелства сочат, че фотографията най-вероятно е направена от Харисън Шмит, но това не може да бъде напълно проверено.

"Аполо 17" е последната пилотирана мисия до Луната. След нея, хора не са се намирали в такава позиция, че да направят снимка на цялата Земя, подобна на Синьото топче.

Събития от датата

1732 г. — Кралската опера в Лондон отваря врати.

1787 г. — Делауър става първия американски щат, ратифицирал Конституция на САЩ.

1815 г. — Френският маршал Мишел Ней е разстрелян, след като е обвинен в държавна измяна от реставрационното правителство на Бурбоните на Луи XVIII за подкрепата, която оказва на Наполеон Бонапарт по време на неговите Сто дни.

1920 г. — Започва строителството на японския самолетоносач "Акаги".

1941 г. — Втората световна война: Японският имперски флот провежда нападение над Пърл Харбър, в резултат на което САЩ обявява война на Япония.

1949 г. — Китайска гражданска война: Правителството на Република Китай се премества от Нанкин в Тайпе.

1958 г. — Официално е открита първата отсечка на Автомагистрала А1 в Италия, която свързва Милано с Парма.

1965 г. — Папа Павел VI и Патриарх Атинагор едновременно отменят взаимните анатеми, наложени от 1054 г.

1972 г. — Изстреляна е последната лунна пилотирана мисия на Аполо — Аполо 17; докато напуска Земята, екипажът прави снимка, известна като Синьото топче.

1975 г. — Индонезия напада Източен Тимор.

1982 г. — Извършена е първата екзекуция в САЩ чрез смъртоносна инжекция в Тексас.

1988 г. — Арменското земетресение с магнитуд 6,8 по Скалата на Рихтер убива близо 25 000 души; ранените са 15 000, а 400 000 души остават без дом.

1988 г. — Ясер Арафат признава правото на Израел да съществува като държава.

1989 г. — В третата и последена част от знаменитата боксова трилогия Шугър Рей Ленърд и Роберто Дуран се бият в Лас Вегас; Ленърд запазва световната си титла в супер средна категория на Световния боксов съвет (WBC) след 12-ия рунд.

1989 г. — В България се създава коалицията Съюз на демократичните сили.

1989 г. — Полският Сейм приема амнистия за политическите затворници.

1995 г. — Космическият апарат Галилео влиза в орбита около Юпитер, шест месеца след като е изстрелян от космическата совалка Атлантис.

2003 г. — Българоезична Уикипедия е създадена в България.

2004 г. — Хамид Карзай полага клетва като президент на Афганистан.

2004 г. — Джон Куфур е преизбран за президент на Гана.

2006 г. — 18 души загиват и 12 са ранени при една от най-големите пътни катастрофи в България — между градски автобус и ТИР край Бяла.

2009 г. — Стартира тв каналът bTV Cinema.

